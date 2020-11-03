الشركة الخليجية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 03-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشركة الخليجية (8260) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 4.33% بما يعادل 0.94 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لوصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 24.30 استعداداً لمهاجمته، بشرط ثبات مستوى الدعم 20.14.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 24.30.
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