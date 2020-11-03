شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يحاول تصريف بعضاً من تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 12.10، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 2.94% بما يعادل 0.36 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 12.10، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 10.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.48 ومستوى المقاومة 13.20.