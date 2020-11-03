شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.05% بما يعادل 0.34 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تأثر السهم بكسره لخط ميل تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 16.18، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 15.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.18 ومستوى المقاومة 17.68.