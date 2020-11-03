شكرا لقرائتكم خبر عن حلواني إخوان يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم حلواني إخوان (6001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بها، محققاً مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.64% بما يعادل 1.00 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 65.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 55.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 58.00 ومستوى المقاومة 65.00.