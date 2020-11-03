شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الرعاية الصحية يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية (THEI) في آخر جلساته، لينجح المؤشر بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق المؤشر مكاسب بلغت نسبتها 1.95% بما يعادل 100.45 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 5,106.73، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 5,548.17.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,106.73 ومستوى المقاومة 5,400.00.
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