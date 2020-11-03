شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ريت يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تعليم ريت (4333) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.17% بما يعادل 0.14 نقطة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 12.00، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصرف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسر مستوى الدعم 12.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 10.98.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.60 ومستوى المقاومة 12.50.