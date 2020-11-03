شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في أربعة أشهر أمام نظيره الأمريكي والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 20 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي والتطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية.

في تمام الساعة 03:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7058 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7055، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7063، بينما حقق الأدنى له عند 0.7044.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الاسترالي إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي وكشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل وسط التوقعات بأن يتم خفضها بواقع 15 نقطة أساس إلى 0.10% وذلك عقب البقاء عليها عند 0.25% منذ اجتماع آذار/مارس الماضي، حينما تم خفضها بواقع 25 نقطة أساس للأدنى لها على الإطلاق.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تقرير وكالة رويترز الإخبارية والذي تطرق لكون وزير الزراعة الاسترالي ديفيد ليتلبراود نوه بالأمس لكون بلاده أوقفت صادراتها من سرطان البحر إلى أكبر أسواقها في الصين (أكبر شريك تجاري لاستراليا)، وذلك عقب فرض السلطات الصينية عمليات تفتيش جمركية جديدة على المأكولات البحرية يوم الجمعة الماضية.

وأعرب وزير الزراعة ليتلبراود عن كون استراليا لديها مخاوف جدية حيال عمليات التفتيش التي بدأت الجمعة وأن المسئولين في بلاده حاولوا الحصول على بعض التوضيحات من قبل الصين ويتسألون عن سبب اتخاذ مثل ذلك الإجراء، وأفادت المجموعة الاستشارية لتجارة المأكولات البحرية في استراليا بأنه تم تخليص بعض البضائع، إلا أنه لا يزال هناك مخاطر مستمرة من التأخر أثناء عمليات التفتيش الجمركي الجديدة وللحد من تلك المخاطر اتخذ غالبية المصدريين قرار بوقف إرسال الشحنات لحين الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول القرارات الجديدة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 1.0% مقابل 0.7% في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية القائمة في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.