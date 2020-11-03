شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يتراجع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 02-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليتعافى من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -1.03% بما يعادل -0.36 نقطة ليستقر على سعر 34.53 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 34.55، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 38.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه