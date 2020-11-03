شكرا لقرائتكم خبر عن الكوك تخسر 238 مليون جنيه بسبب نقص الفحم العام المالى 2019 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البيانات المالية لشركة النصر لصناعة الكوك، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام عن تحقيق الشركة لخسائر بلغت 237.7 مليون جنيه العام المالى 2019-2020 مقارنة بأرباح بلغت 120.1 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.

وبحسب البيانات فإن الشركة استهلكت غاز، لتسخين البطاريات بدون إنتاج بلغت قيمته 101 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى ،بسبب عدم وجود فحم كافى للتشغيل، مما سبب في خفض قيمة الإيرادات والصادرات في الوقت نفسه، بجانب تحول الشركة من الربحية للخسارة .

وأوضحت البيانات انه تراجعت المبيعات بمبلغ يصل لنحو 873 مليون جنيه حيث بلغت مبيعات الشركة العام المالى الماضى 2019-2020 نحو 888 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 1.761 مليار جنيه في حين كانت تستهدف الخطة مبيعات 2.9 مليار جنيه، إلا أن نقص الفحم وراء هذا التراجع وعدم تنفيذ الخطة.

كما تراجعت أيضا بلغت مبيعات فحم الكوك بقيمة 842 مليون جنيه، حيث بلغت نحو 186.3 ألف طن، بقيمة 746.2 مليون جنيه ،مقابل مبيعات بلغت 281.3 ألف طن بقيمة 1.588 مليار جنيه.

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وتراجعت أيضا الصادرات خلال العام المالى الماضى بقيمة 651 مليون جنيه حيث بلغت قيمة الصادرات 133 مليون جنيه، مقابل 784 مليون جنيه كانت تستهدف الخطة تحقيق 856 مليون جنيه، وتمثل صادرات فحم الكوم 69% من الإيرادات مقارنة ب 88% العام الأسبق ،حيث بلغت صادرات الكوك 34.9 ألف طن بقيمة 92.6 مليون جنيه مقارنة بصادرات بلغت 144.6 الف طن، بقيمة 687 مليون جنيه .

وبلغت باقى المنتجات التى تم تصديرها 40.7 مليون جنيه مقابل 97.2 مليون جنيه.

يشار أنه سوف تعقد يوم الأربعاء 11- 11- 2020 الجمعية العمومية لشركة النصر لصناعة الكوك للنظر فى استمرارية الشركة و تعديل النظام الأساسي وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام كما تدرس شركة المانية جدوى استمرار الشركة وتطويرها من عدمه.