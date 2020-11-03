شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يرتفع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 4.24% بما يعادل 0.86 نقطة، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 22.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم المهمة عند 19.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 22.00.