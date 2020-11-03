شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم رعاية (4005) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه البيعي بها، ليحقق السهم مكاسب قوية في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.05% بما يعادل 2.10 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 54.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 50.80 من جديد استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.00 ومستوى المقاومة 56.00.
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