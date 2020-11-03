شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع يرتفع بعد استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت ينبع (3060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي صاعد، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 4.35% بما يعادل 1.40 نقطة، ليحاول السهم تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة 34.26، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 41.90 إلى 21.90)، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 34.26، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند مستوى 37.62 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.90 ومستوى المقاومة 34.70.