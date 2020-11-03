شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيسكو (2190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.80% بما يعادل 0.50 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 26.30، ليستهدف مستوى المقاومة 31.70 من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 30.00.
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