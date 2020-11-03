شكرا لقرائتكم خبر عن المواساة يجد الدعم الإيجابي المطلوب – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المواساة (4002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما وجد الدعم الإيجابي عقب استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه العلامات الإيجابية في الظهور بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.38% بما يعادل 1.80 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 124.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 143.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 124.40 ومستوى المقاومة 135.60.