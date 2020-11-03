شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 03-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول المؤشر تعويض جزء من خسائره السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.99% بما يعادل 156.239 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 7,589.50، طيلة ثبات مستوى المقاومة المحوري 8,199.48. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,199.48. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 191 عدد أسهم الشركات الخاسرة 5 عدد أسهم الشركات الثابتة 3 إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة 199

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