شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتعرض "أوبر" لضغوط دون النظر إلى أنشطتها أثناء الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المنتظر إعلان "أوبر تكنولوجيز" في وقت لاحق هذا الأسبوع عن نتائج اعمالها المالية الفصلية عن الربع الثالث من العام الجاري.



لكن محللين يتوقعون ضغوطا على أداء "أوبر" على الرغم من الأنشطة المكثفة التي ستحققها لنقل الناخبين الأمريكيين أثناء الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق غدا الثلاثاء.



وتحاول "أوبر" و"ليفت" ومنصات أخرى التحايل على قانون سنته ولاية كاليفورنيا بضرورة اعتبارة سائقي خدمات التوصيلات الخاصة بـ"أوبر" موظفين لديها ولهم حقوق يجب أن ينالوها.

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ويتوقع مراقبون ارتفاع التكلفة التشغيلية لخدمة "أوبر" في ولاية كاليفورنيا بنسبة تتراوح بين 25% و35% إذا دخل قانون الولاية حيز التنفيذ.



تجدر الإشارة إلى أن "أوبر" سجلت في الربع السنوي الثاني من العام الجاري خسائر فصلية نتيجة تصاعد أزمة فيروس كورونا وقيود الإغلاق.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" بنسبة 4.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 34.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 35.04 دولار وأقل سعر عند 34.06 دولار.