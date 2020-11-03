شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يهبط بأكثر من 4% قبل الإعلان عن خطة لإعادة شراء الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تويتر" خلال تعاملات يوم الإثنين بشكل ملحوظ، وذلك قبيل الإعلان عن هيكلة إدارية وعن خطة استئناف إعادة شراء الأسهم.



وأكد بيان صادر عن "تويتر" اطلعت عليه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن المدير التنفيذي للشركة "جاك دورسي" باق في منصبه، وذلك بعد مراجعة دوره القيادي بطلب من أحد المستثمرين النشطين بالشركة.

Advertisements



كما أوضح البيان الرسمي أن "تويتر" تنوي البدء قريبا في تنفيذ خطة لاستئناف إعادة شراء أسهمها، وهذه الخطة كانت قد أعلنتها قبل بداية أزمة فيروس كورونا مباشرة.



وقبل ثمانية أشهر من البيان المشار إليه، كشفت "تويتر" عن التوصل إلى اتفاق مع "إليوت مانجمنت" لإعادة شراء أسهم في الشركة بقيمة ملياري دولار لدعم صعود السهم.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تويتر" بنسبة 4.6% وأغلق جلسة الإثنين عند 39.4 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 41.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 38.9 دولار.