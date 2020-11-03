شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع عشية الانتخابات الرئاسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الإثنين مدعومة بقطاعي الطاقة والتكنولوجيا، وذلك مع تحول الأنظار نحو انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.



وتتجه الأنظار يوم الثلاثاء نحو انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستنعقد بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن".



وكان محللون قد أعربوا عن توقعاتهم بأن فوز "ترامب" بولاية ثانية لرئاسة أمريكا سوف يكون داعما لسوق الأسهم نظرا لكون منافسه "بايدن" يسعى لرفع الضرائب على الشركات.



هذا، وأظهرت بيانات معهد "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى 59.3 نقطة في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول عام 2018، من 55.4 نقطة في سبتمبر/أيلول، بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 55.6 نقطة.

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.9% أو ما يعادل 1.02 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 36.81 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 36.8 دولار وأقل سعر عند 33.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.7% أو ما يعادل 1.03 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 38.97 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 38.9 دولار وأقل سعر عند 35.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.6% (ما يعادل 423 نقطة) إلى 26925 نقطة، وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 27043 نقطة وأقل مستوى عند 26691 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 46 نقطة) إلى 10957 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11071 نقطة وأقل مستوى عند 10830 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 3310 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3330 نقطة وأقل مستوى عند 3279 نقطة.