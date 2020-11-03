شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تنخفض بضغطٍ من صعود الدولار عدم اليقين حيال "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الإثنين في بورصة شيكاغو للسلع حيث تعرضت العقود الآجلة لضغوط نتيجة صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن عدم اليقين بشأن أزمة كورونا.



وتنتظر الأسواق تقرير وزرة الزراعة الأمريكية الأسبوعي بشأن حالة وجودة المحاصيل الزراعية وموسم الحصاد وحجم الصادرات.

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من ناحية اخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.1 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 94.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.8 نقطة.



هذا، وتترقب الأسواق العالمية عن كثب غدا الثلاثاء انعقاد انتخابات الرئاسة الأمريكية بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن".



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 3.97 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 3.97 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 3.93 دولار.