شكرا لقرائتكم خبر سبتمبر الأعلى بقروض البنوك الممنوحة للقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية غير المالية أيضا زيادات متباينة، ولكن كان أعلاها في أغسطس، حيث وصلت النسبة إلى %34 مقارنة بذات الشهر في 2019 .وأوضح التقرير أن القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية بنهاية سبتمبر 2020 بلغت نحو 65.9 مليار ريال مرتفعة بنسبة %18 مقارنة ب 55.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2019 .
وفي الإجمالي أفاد التقرير أن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية إلى القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية غير المالية بنسبة %15 في سبتمبر 2020 ، لتصل إلى 1.789 تريليون ريال مقارنة مع 1.554 تريليون ريال في متعاملون مع أحد البنوك سبتمبر عام 2019 .
كانت هذه تفاصيل خبر سبتمبر الأعلى بقروض البنوك الممنوحة للقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.