شكرا لقرائتكم خبر 13.2 مليارا تحويلات الأجانب في سبتمبر بارتفاع 29% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة بنسبة %29 خلال شهر سبتمبر الماضي، لتبلغ نحو 13.21 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وفق تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الشهري الصادر أمس.

وأوضح تقرير (ساما) أن تحويلات الأجانب البالغ عددهم حوالي 10 ملايين عامل سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا بنحو 835 مليون ريال، وبنسبة %7 مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وسجلت تحويلات الأجانب زيادة ملحوظة خلال الخمسة أشهر التي تلت بدء الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا (مايو ـ سبتمبر)، فبحسب أرقام إحصائية لـ(ساما) كان يونيو الأعلى في التحويلات من حيث النسبة بوصوله إلى %60 مقارنة بذات الشهر المقابل في 2019، في حين كان شهر يوليو الأعلى من حيث قيمة التحويلات بتجاوزه 15.2 مليار ريال مسجلا زيادة بنسبة %33 مقارنة بيوليو العام الماضي.

وعلى صعيد تحويلات السعوديين للخارج أفاد تقرير (ساما) أنها انخفضت خلال سبتمبر الماضي بنسبة %11 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 لتصل إلى 4.02 مليار ريال.

وعلى عكس الأجانب سجلت تحويلات السعوديين منذ بداية فرض الاحترازات بسبب الجائحة (أبريل 2020) تراجعا ملحوظا باستثناء شهر أغسطس، وكان شهري أبريل ومايو الأعلى من حيث نسبة التراجع بـ %42 و%52 على التوالي.