شكرا لقرائتكم خبر مجلس البنوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية - عقد بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال، البرنامج التنفيذي المشترك السادس حول «التفكير الاستراتيجي المرن والتحول في ظل الأزمات.. أسلوب القيادة والتطوير».

وشهد البرنامج التنفيذي حضور 30 مشاركا من كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب القرار في البنوك الإسلامية والهيئات التنظيمية، حيث سيتم من خلال هذه التجربة التعليمية التفاعلية التركيز على سبل مواجهة التحديات الحالية والتغيرات المستمرة في السوق وبيئة العمل.

ويهدف البرنامج إلى تطوير أساليب القيادة المرنة في ظل التغيرات غير المتوقعة والمتسارعة، وهو ما يحتم على قادة المؤسسات ضرورة صقل مهاراتهم القيادية وإعادة هيكلة التفكير الاستراتيجي لمواجهة التحديات والتغيرات الناشئة في بيئة العمل والأسواق العالمية.