مطار المدينة

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وجاء حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على الاعتماد، بعد تقييم التدابير الصحية التي تم إدخالها وتطبيقها على عمليات المطار، وتوافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي لإعادة تشغيل النقل الجوي الدولي، والتعافي في أعقاب جائحة كورونا كوفيد-19 وتوصيات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لإعادة تشغيل الطيران (CART)، وأفضل الممارسات في هذا المجال لتوفير تجربة مطار آمنة لجميع المسافرين.
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