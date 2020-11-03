شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و249 مليون جنيه استثمارات gig للتأمين بنهاية يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت شركة gig للتأمين مصر محفظة أقساط مباشرة بقيمة مليار و315 مليون جنيه لهذا العام بزيادة قدرها 18% عن العام الماضى المنتهى فى 30/6/2019، وقال علاء الزهيرى العضو المنتدب للشركة ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين ان الجمعية العمومية وافقت على زيادة رأس المال المدفوع للشركة من 315 مليون جنيه إلى 338 مليون جنيه، وكذلك بلغت الأرباح المرحلة للعام القادم 41.600 مليون جنيه.

وأضاف الزهيرى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ان الشركة حققت فائض نشاط تأميني مقداره 219 مليون جنيه مصري، وبلغ إجمالي الإستثمارات المالية مبلغ مليار و 249 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 11.7% عن العام الماضي ، وان إجمالي التعويضات المسددة قد بلغ هذا العام مبلغ 443 مليون جنيه، وحققت الشركة فائض نشاط تأميني مقداره 219 مليون جنيه مصري.

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وأشار الى انه انه طبقاً لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية قررت الشركة توزيع 50% من أرباح العام الحالي و ذلك بعد خصم (1%) من إجمالي أصول الشركة كإحتياطي مخاطر، حيث بلغ التوزيع النقدي على المساهمين مبلغ 53.550 مليون جنيه مصري و كذلك على العاملين مبلغ 18 مليون جنيه مصري، و تم الموافقة على منح المساهمين أسهم كمنحة مجانية قدرها 23.625 مليون جنيه مصري.

وفيما يخص مرحلة التطوير خلال الفترة القادمة كشف الزهيرى ، عن افتتاح المركز الرئيسى الجديد للشركة بالتجمع الخامس، ديسمبر القادم وفقا لأحدث النظم العالمية ، وتطوير منظومة التحصيل بدون الاعتماد على أي عنصر بشرى والتعاقد مع احدى الجهات لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني ، والدفع بمنتجات جديدة خاصة فيما يتعلق بمشروعات التمويل متناهى الصغر مثل الحوادث الشخصية والطبى والتامين على الماشية ، بالإضافة الى التوسع نحو استخدام الرقمنة في نظم العمليات والبعد عن الأساليب النمطية .