شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين دولار صادرات البقول الجافة فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الصادرات المصرية من البقول الجافة تراجعا طفيفا، وفقا لبيانات حكومية، وذلك بعد قرار حظر تصديرها الصادر من وزارة التجارة والصناعة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من البقول الجافة نحو 9 ملايين و491 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 9 ملايين و524 ألف دولار في شهر أغسطس من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 33 ألف دولار.

واتخذت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات، لمدة ٣ أشهر، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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وذكرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من البقول الجافة جاءت ضمن الصادرات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 100 مليون و689 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 110 مليون و707 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019.

وكان من أبرز صادرات المواد الخام، كلا من البصل الطازج وبلغت صادراته 3 ملايين و8 آلاف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 9 ملايين و687 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، يليها الصادرات المصرية من البطاطس وبلغت قيمتها 453 ألف دولار أغسطس الماضي، مقابل 509 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بالإضافة إلى الصادرات المصرية من الفول السوداني وبلغت قيمتها 561 ألف دولار مقابل 649 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز في الميـزان التجاري 3.02 مليار دولار خلال أغسطس 2020، مقابل 3.80 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 20.5%.