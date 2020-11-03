شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع أعلى 24 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الإثنين الذي يعد أولى جلسات نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك وسط ارتفاع هامشي للعملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك مع ترقب الأسواق العالمية عن كثب غدا الثلاثاء انعقاد انتخابات الرئاسة الأمريكية بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن".

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وتسود حالة من عدم اليقين بشأن المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة أكبر اقتصاد على مستوى العالم وسط تضارب في نتائج استطلاعات الرأي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.1 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 94.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.6% أو ما يعادل 39 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.033 دولار للأوقية، وحقق أعلى سعر في الجلسة عند 24.250 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.460 دولار.