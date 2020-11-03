شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يوقع عقودا لتشغيل الشباب فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقود بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتى أسيوط والشرقية لتشغيل الشباب فى مجالات التوعية البيئية والصحية، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى 11 محافظة (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر)

ويشهد التوقيع نيفين جامع وزير التجارة و الصناعة و الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ولفيف من مسئولى الاتحاد الاوربى، وذلك بمقر جهاز تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء.

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وقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوقيع عقود مع 11 محافظة بإجمالى تمويل قدره 228 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والمجتمعية فى محافظات الأقصر، أسيوط، المنيا، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ وذلك ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التى ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على المساهمة في الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة بهدف تحقيق التكامل بين أنشطة الجانبين.

وأضافت نيفين جامع أن الجهاز يتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتطوير المناطق التي تعانى من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات لتحسين البنية الأساسية والمرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى للارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين في هذه المناطق من ناحية وتهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب علي إقامة هذه النوعية من المشروعات ومن جهة أخرى توفير فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة ومتوسطة المهارة.