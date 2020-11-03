شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 827 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب، بالتعاملات المسائية، اليوم الإثنين، بقيمة 3 جنيهات، تزامنا مع ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى 1891 دولار، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 827 جنيها للجرام.

الذهب عيار 18 سجل 708.75 جنيه

الذهب عيار 21 سجل 827 جنيها

الذهب عيار 24 سجل 945.25 جنيه

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الجنيه الذهب 6616 جنيها

أوقية الذهب 1891 دولارا

وحقق الذهب بختام تعاملات الأسبوع ارتفاعا طفيفا بعد تراجع الدولار، ما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.

وتراجعت أسعار الذهب الاسبوع الماضي بأكثر من 30 دولارا على المستوى العالمى، وفى مصر هبط تقريبا ما بين 12 إلى 14 جنيها للجرام، وناقش برنامج أسواق أسباب هبوط الأسعار العالمية والمحلية، إضافة إلى مناقشة مستقبل سعر الدولار في السوق المصرى.

وهبط الذهب عالميا 2 % ليهبط إلى 1870 ثم أخذ طريقا للارتفاع لكن بشكل محدود ليغلق عند 1878 دولار نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لكن بدأ مرحلة جديدة من الصعود مع توقعات بكسر حاجز ال 1900 دولار وذلك مع تراجع الدولار ، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.

وعلى الرغم من تراجع الذهب الاسبوع الماضي بوتيرة كبيرة، إلا أن الذهب مرتفع 24% تقريبا منذ بداية العام بفضل إجراءات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم.