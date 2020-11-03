شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض هامشياً عقب صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين خلال تعاملات يوم الإثنين أمام أغلب العملات الرئيسية على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية في اليابان، وذلك مع ترقب فاعليات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في اليابان ارتفع إلى 48.7 نقطة في الشهر الماضي، في حين أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر عند 48 نقطة دون تغيير من القراءة السابقة.

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هذا، وتترقب الأسواق العالمية عن كثب غدا الثلاثاء انعقاد انتخابات الرئاسة الأمريكية بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن".



من ناحية أخرى، لا تزال الأسواق في قلق بالغ من تفاقم أزمة فيروس كورونا والتي تتزايد حدتها يوما بعد الآخر خاصة مع إجبار دول أوروبية لتبني قيود الإغلاق بشكل عام مرة أخرى.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة22:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 104.7، وسجل أعلى سعر اليوم عند 104.9 في حين سجل أقل مستوى عند 104.5.