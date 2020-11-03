شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع في انتظار انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين للجلسة الثانية على التوالي وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات معهد "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى 59.3 نقطة في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول عام 2018، من 55.4 نقطة في سبتمبر/أيلول، بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 55.6 نقطة.

Advertisements



ومن المنتظر الثلاثاء عقد انتخابات الرئاسة الأمريكية بين مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.1 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 94.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.8 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% أو ما يعادل 12.60 دولار إلى 1892.50 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1896.3 دولار وأقل سعر عند 1873.3 دولار.