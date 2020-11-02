شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 2-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 2-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 713 مليون جنيه، ليغلق عند 600.371 مليار جنيه.

إيقاف تداول 40 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 40 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المجموعة المصرية العقارية، العربية لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المالية والصناعية المصرية، سماد مصر (ايجيفرت)، سيدي كرير للبتروكيماويات، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ريكاب للاستثمارات المالية، العربية للمحابس، الكابلات الكهربائية المصرية، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بي انفستمنتس القابضة، رواد السياحة-رواد، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مستشفى النزهة الدولي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العالمية للاستثمار والتنمية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شركة مستشفى كليوباترا، الحديد والصلب المصرية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، دايس للملابس الجاهزة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للصناعات الهندسية، ليسيكو مصر، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الدولية للمحاصيل الزراعية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، راية القابضة للاستثمارات المالية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.

البورصة تخسر 713 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 713 مليون جنيه، ليغلق عند 600.371 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 436.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.9 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.05%، والعرب على 5.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 29.3 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.1 مليون جنيه، 443.3 ألف جنيه، 62 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10429 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 12285 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4005 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2672 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1139 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 119 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

Advertisements

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 18.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 53.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.70%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 31.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 12.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.82%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 8.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.07%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.522 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.51%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.429 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.49%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 34.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.33%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 6.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.80%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 10.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.71%.