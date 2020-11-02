شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يحقق مزيد من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الارتفاع ليؤكد اختراق مستوى 1882.40 ويتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 1901.80، ونحتاج لمراقبة السعر عند وصول هذا المستوى، حيث إن اختراقه سيمد مكاسب الذهب لتستهدف مناطق 1934.86 مبدئياً، بينما الصمود أمام الارتفاع الحالي سيضغط على السعر لاستئناف المسار الهابط من جديد.

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