شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يرتفع بقوة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي ليتخطى مستوى 34.95 ويبدأ مهاجمة مستوى 36.10، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق المستوى الأخير سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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