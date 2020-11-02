شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً مع تحول الأنظار نحو انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين عشية انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستنطلق الثلاثاء.



وتترقب الأسواق عن كثب أي من المرشحين سيفوز في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة والتي يتنافس فيها الرئيس "دونالد ترامب" ضد "جو بايدن".



ويرى محللون أن فوز "ترامب" في الانتخابات سيدعم سوق الأسهم الأمريكية لكون منافسه الديمقراطي "بايدن" ينوي زيادة الضرائب على الشركات حال فوزه.

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من ناحية أخرى، وأظهرت بيانات معهد "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى 59.3 نقطة في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول عام 2018، من 55.4 نقطة في سبتمبر/أيلول، بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 55.6 نقطة.



هذا، ولا تزال أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها السلبية على الأسواق وشهية المستثمرين خاصة بعد لجوء حكومات اوروبية لقيود الإغلاق مجددا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.1 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 94.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.8 نقطة.