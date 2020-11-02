شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع مع تفاؤل بشأن إجراءات "أوبك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع زيادة التفاؤل في السوق حيال تحرك "أوبك" وحلفائها ردا على موجة ثانية من أزمة فيروس كورونا وتضرر الطلب على أثرها.



وسوف تتجه الأنظار غدا نحو انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي وسط عدم يقين بشأن احتمالات فوز أحدهما.



وفي ظل إعلان دول أوروبية عودة قيود الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا بوتيرة سريعة، يخشى الكثيرون من تضرر الطلب على النفط.

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ومع ذلك، يرى مراقبون أن "أوبك" وحلفائها ربما يؤجلون كبح خفض الإنتاج لمواجهة ضعف الطلب العالمي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 36.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 36.7 دولار وأقل سعر عند 33.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.9% إلى 38.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 38.9 دولار وأقل سعر عند 35.7 دولار.