شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بدعم من انتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع صعود أسعار النفط، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة واستمرار القلق بشأن جائحة كورونا.



وسوف تتجه الأنظار غدا نحو انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة بين مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي وسط عدم يقين بشأن احتمالات فوز أحدهما.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في كندا انخفض إلى 55.5 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 56 نقطة في سبتمبر/أيلول.

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلو الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 36.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 36.7 دولار وأقل سعر عند 33.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7% إلى 38.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 38.9 دولار وأقل سعر عند 35.7 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7543، وسجل أعلى سعر عند 0.7552 وأقل سعر عند 0.7479.