شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نشاط الصناعات التحويلية الأمريكية إلى أعلى مستوى في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول مسجلا أعلى مستوى له في عامين.

وأظهرت بيانات معهد "آي إس إم" أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى 59.3 نقطة في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول عام 2018، من 55.4 نقطة في سبتمبر/أيلول، بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 55.6 نقطة.

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