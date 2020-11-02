شكرا لقرائتكم خبر عن "روبى" سفيرة العلامة التجارية TCL Mobile فى مصر.. وبدأت بجلسة تصوير من "الكرنك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "اللعبه اتغيرت" تي سي ال تطلق مجموعة من هواتفها الذكية، على رأسها TCL 10 plus ، حيث أعلنت شركة TCLالمتخصصة فى صناعة الهواتف المحمولة عن اختيارها للنجمة روبى لتكون سفيرة العلامة التجارية لها داخل مصر والوجه الإعلانى الجديد لعلامتها التجارية، وتم الإعلان عن التعاقد خلال حفل ضخم استقبل فيه فريق عمل TCL مصرعدد كبير من نجوم المجتمع وكبار الموزعين للهواتف المحمولة فى السوق المصرى، بجانب فريق عمل شركة "اتصال" الموزع الحصرى لهواتف TCLداخل مصر .



روبى

وأكدت TCL إن الإتفاق بينها وبين النجمة روبى كسفيرة لعلامتها التجارية؛ يشمل عدد من الحملات الدعائية لهواتفها الجديدة، وبدأت الحملة الإعلانية بمجموعة من الصور التى تم التقاطها داخل معبد "الكرنك" بالأقصر.

وقامت روبى بنشر الصورة الأولى من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى وهى تقدم العلامة التجارية للشركة وهى عبارة عن حرف "T" وبذلك تنضم لنجوم الكره فى أوروبا (هاري كين و بول بوجبا و مارك رويس ) كسفراء للعلامة التجارية TCL Mobile.

وبمجرد نشر النجمة روبى للصورة تفاعل معها متابعيها الذين تساؤلوا عن مناسبة التقاط الصورة، وما إذا كانت إعلان عن عمل فنى جديد تقوم بتصويره حاليًا؛ خاصة بعدما استخدمت هاشتاج "اللعبة اتغيرت" الخاص بالهاتف الجديد؛ ومن ثم أعلنت اليوم عن انضمامها للشركة موضحة أن العلامة T هى الإشارة الخاصة بمنتج TCL Mobile.

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هاتف اس تى سي

وتبدأ الشركة أولى حملاتها للهاتف الجديد "تى سى ال" الذى تطلقه وهو TCL10 plus الفريد من نوعه من حيث المزايا والأسعار، حيث ينطلق بلونين الأزرق والفضى ويتمتع بخصائص عديدة، منها تصميم عصرى بدون حواف، مجسم، ثلاثي الأبعاد ومنحنى من الجانبين بشاشة عرض AMOLED 6.47 بوصة.

ويتمتع الهاتف الجديد ببصمة مدمجة فى الشاشة مع تقنية NXTVISION لتحسين الصور والفيديو ومساحة التخزين التى تصل إلى 256 جيجا بايت بما يوازي 150+ فيلم او 100+ لعبة تقريبا.

ولعشاق التصوير قامت الشركة بتطوير كاميرا الهاتف الذى ينطلق بأربعة كاميرات 48 ميجا بكسل مزودين بالذكاء الاصطناعي، ليوفر للمستخدم دقة عالية، كما يتميز الهاتف ببطارية 4500 مللي أمبير مزودة بتكنولوجيا "كوالكوم" للشحن السريع وتكنولوجيا الشحن العكسى، بالإضافة إلى خاصية السوبر بلوتوث التى تمكن الهاتف من الاتصال بـ4 أجهزة فى نفس الوقت.

ويذكر أن TCL من العلامات التجارية العالمية الرائدة فى مجال التكنولوجيا والتى تأسست عام ١٩٩٩ متواجدة فى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم وحققت نجاحات عديدة فى مجلات التكنولوجيا، حيث إنها أصبحت ثانى أعلى مبيعات فى مجال التليفزيونات و التليفزيونات الذكية، وتتميز بهواتفها الشهيرة "الكاتيل" و "بالم" ، بينما قررت الشركة العالمية أن تطلق هواتف تحمل اسم الشركة المنتجه وهى هواتف TCL.