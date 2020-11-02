شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2% بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.99% رابحاً 156.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8021.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.43% رابحاً 1200.32 نقطة ليغلق عند مستوى 17346.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 305.7 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.40%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.14%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 3.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.58%.

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وقفز 191 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الاتحاد" بنسبة 10%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.95%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "دراية ريت " بنسبة 1.32%، ثم سهم "بنيان ريت" بنسبة 0.92%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 0.85%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 74.3 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث بلغ صافي الربح قبل الزكاة 42.9 مليون ريال سعودي مقابل 16.4 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 160.761%