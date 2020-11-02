شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.. وبرنت يسجل 36.60 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 36.60 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس تسليم شهر يناير منخفضة بمقدار 1.34 دولار أو مايوازي 3.5 ٪ وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34.38 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 1.41 دولار أو 3.9 ٪، حيث شهدت أسعار برنت انخفاضا بما يصل إلى 5.8 ٪ وغرب تكساس بما يصل إلى6 ٪ في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو.

وشهدت أسعار النفط اليوم تراجعا بأكثر من 3% بفعل المخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا قد يُضعف الطلب على الوقود، بينما يتبأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع وفقا لرويترز.

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وكشف استطلاع للرأى أجرته رويترز، أن أسعار النفط ستحوم فى نطاق بين 40 و45 دولارا للبرميل لبقية العام، فيما يتوقع المحللون طريقا وعرا للتعافى فى 2021 مع تسبب تسارع تفشى فيروس كورونا فى تأجيج المخاوف بشأن الطلب من جديد.

وتوقع مسح شمل 41 خبيرا اقتصاديا ومحللا، أن تبلغ أسعار خام برنت القياسى العالمى 42.32 دولار فى المتوسط بـ2020، بانخفاض طفيف من توقع عند 42.48 دولار فى الاستطلاع السابق و42.45 دولار فى المتوسط منذ بداية العام الجارى.