شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط المصانع في أمريكا يرتفع لأعلى مستوى في حوالي عامين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول وقفزت الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في حوالي 17 عاما وسط تحول في الإنفاق نحو سلع مثل السيارات بينما تستمر جائحة كوفيد-19 .
وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد ارتفع إلى 59.3 الشهر الماضي. وتلك هي أعلى قراءة منذ نوفمبر 2018 وتأتي بعد قراءة بلغت 55.4 في سبتمبر .
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.3 بالمئة من الاقتصاد الامريكي، إلى 55.8 في أكتوبر .
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 67.9 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ يناير كانون الثاني 2004، من 60.2 في سبتمبر .
وبفضل هذه الطفرة في الطلبيات نما التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية للمرة الأولى منذ يوليو 2019 .
كانت هذه تفاصيل خبر نشاط المصانع في أمريكا يرتفع لأعلى مستوى في حوالي عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.