شكرا لقرائتكم خبر عن وزير مالية الكويت يكلف وكلاء وزارة جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير المالية الكويتي اليوم الاثنين قرارا بندب الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة أسيل السعد المنيفي للقيام بأعمال وكيل وزارة المالية بالإضافة إلى عملها، كما كلف مدراء إدارات بالقيام بأعمال الوكلاء المساعدين الذين قدموا استقالاتهم الأسبوع الماضي وسط خلافات بين الوزير وكبار مساعديه.

وقبل الوزير براك الشيتان الأربعاء استقالة جماعية تقدم بها وكيل الوزراة المالية صالح الصرعاوي وخمسة آخرين من وكلاء الوزراء المساعدين، معلنا أن "الوزارة لا تخضع في مثل هذا الشأن إلا للمصلحة العامة".