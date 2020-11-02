شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الروسية: وضع سوق النفط يعتمد على رد فعل الدول تجاه جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الطاقة الروسي: نتوقع أن الالتزام باتفاق أوبك+ سجل مستوى مرتفعا في أكتوبر، مؤكد: "لن نعلق على الإجراء المستقبلي لأوبك+ قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في نوفمبر".

وأضاف نائب وزير الطاقة الروسي: وضع سوق النفط سيعتمد على كيفية رد فعل الدول تجاه جائحة كوفيد-19، متابعا: "روسيا لديها القدرة على زيادة الإنتاج بمعدل سريع نسبيا في حقول نفطية جديدة".