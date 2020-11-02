شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أرباع السندات الحكومية في منطقة اليورو عوائدها حاليا أقل من الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن ثلاثة أرباع السندات الحكومية لمنطقة اليورو المتداولة على منصة تريدويب الالكترونية والبالغة قيمتها 8.9 تريليون يورو (10.35 تريليون دولار) كانت عوائدها سلبية في نهاية أكتوبر تشرين الأول، وهو مستوى قياسي مرتفع.

وقالت تريدويب إن القيمة السوقية للسندات السيادية لمنطقة اليورو التي كانت عوائدها أقل من الصفر ارتفعت إلى حوالي 6.53 تريليون يورو، أو 73.25 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، في نهاية الشهر الماضي.

وهذا الرقم مرتفع من نحو ستة تريليونات يورو في نهاية سبتمبر أيلول ويمثل مستوى قياسيا مرتفعا في البيانات التي ترجع إلى عام 2016 .

وأظهرت بيانات تريدويب أيضا أن القيمة الإجمالية للسندات المقومة باليورو ذات التصنيف الاستثماري بلغت 1.37 تريليون يورو، أو حوالي 40 بالمئة من قيمة سوقية عند حوالي 3.5 تريليون يورو، في نهاية أكتوبر تشرين الأول. وذلك هو الأعلى منذ أغسطس آب 2019 ومرتفع من حوالي 29 بالمئة في نهاية سبتمبر .