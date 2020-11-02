شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الخليج تغلق مرتفعة بعد يوم من تراجعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج اليوم الاثنين، بعد يوم من تراجع شهدته المنطقة، وقفزت البورصة السعودية في أعقاب ثلاث جلسات من الخسائر في حين استقرت بورصة قطر.

وزاد المؤشر السعودي القياسي 2.0 بالمئة، بفضل قفزة 2.6 بالمئة لسهم مصرف الراجحي وصعود سهم شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة 1.6 بالمئة قبيل إعلان نتائجها تائج.

وقفز سهم الاتحاد للتأمين التعاوني عشرة بالمئة ليكون أكبر رابح على المؤشر بعد أن أعلنت عن زيادة قوية في أرباح الربع الثالث.

وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.6 بالمئة، بقيادة سهم أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، الذي زاد 1.3 بالمئة بينما قفز سهم داماك العقارية 6.7 بالمئة، وتقدم مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم الدار العقارية 1.1 بالمئة.

وقالت حكومة الإمارات على تويتر اليوم الاثنين إن مجلس الوزراء يخطط لإنفاق 26.04 مليار درهم (7.09 مليار دولار) على مشاريع التنمية الاجتماعية في إطار ميزانية 2021. تتضمن الميزانية 21.3 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية و3.93 مليار درهم للمشاريع الاتحادية.

وفي قطر، استقر المؤشر وهبط سهم البنك التجاري 2.3 بالمئة. وخارج الخليج، تراجع المؤشر القيادي في البورصة المصرية 0.3 بالمئة متضررا من هبوط سهم بنك كريدي أجريكول 3.9 بالمئة.

أسواق الخليج

السعودية قفز المؤشر اثنين بالمئة إلى 8021 نقطة

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أبوظبي زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4638 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 2165 نقطة

قطر استقر المؤشر عند 9640 نقطة

البحرين استقر المؤشر عند 1426 نقطة

سلطنة عمان انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3548 نقطة

الكويت صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 5903 نقاط