شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تصعد من جديد والأنظار على سباق البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت للارتفاع اليوم الاثنين من أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس آذار مع استعداد المستثمرين لأسبوع مليء بالأحداث التي تتركز حول انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 189.68 نقطة، بما يعادل 0.72 بالمئة، عند الفتح ليسجل 26691.28 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع بمقدار 26.24 نقطة، أو 0.80 بالمئة، إلى 3296.20 نقطة.
وقفز المؤشر ناسداك المجمع 98.86 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 11010.45 نقطة عند الفتح.
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