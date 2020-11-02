شكرا لقرائتكم خبر عن شركات النفط الروسية تبحث مد تخفيضات الإنتاج فى الربع الأول من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصادر أن كبار مديري شركات النفط الروسية ناقشوا مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك تمديدا محتملا لتخفيضات إنتاج النفط الحالية لتشمل الربع الأول من عام 2021. وقالت إنترفاكس نقلا عن أحد المصادر إن شركات النفط تحبذ تمديدا للتخفيضات القائمة خلال الربع الأول من 2021 بدلا من زيادة حجم التخفيضات. وكانت قد ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن بيانات من وزارة الطاقة، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.93 مليون برميل يوميا في سبتمبر، مما يشير إلى أن روسيا تجاوزت بقليل حصتها بموجب اتفاق عالمي للإمدادات.

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