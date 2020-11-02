شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع عقب بيانات اقتصادية صينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتلقى المعدن الصناعي دعماً من صدور بيانات افتصادية إيجابية في الصين التي تعد أكبر مستهلك للمعدن في العالم.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين سجل ارتفاعا في الشهر الماضي عند مستوى 53.6 نقطة في حين أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند مستوى عند 52.9 نقطة.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.1 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 94.2 نقطة وأقل مستوى عند 93.8 نقطة.



هذا، وبعد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حاجز 46 مليون حالة على مستوى العالم، تزايدت حالات الإغلاق في دول أوروبية كما يخشى الكثيرون تفاقم الأمور في الأشهر القادمة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 3.07 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.09 دولار وأقل سعر عند 3.02 دولار.