شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يدفع "مكة للإنشاء" لتكبد الخسائر بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أعمال شركة مكة للإنشاء والتعمير، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التحول للخسارة خلال الربع الثالث المنتهي في 29/1/1442 هـ.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 29 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 74 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 1441 هـ.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 29 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 76 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 1441 هـ.

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وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في في 29/1/1442 هـ إلى إنخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك إرتفاع بعض بنود المصاريف العمومية والإدارية.

وتراجعت المبيعات إلى 5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 129 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 1441 هـ.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 29/1/1442 هـ، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 14 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 209 مليون ريال في الفترة المقابلة من 1441 هـ.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت خلال الستة أشهر المنتهية في 29 شوال 1441 هـ، صافي أرباح بلغ 15 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 135 مليون ريال في الفترة المقابلة من 1440 هـ.