شكرا لقرائتكم خبر عن "المصافي" تتحول للربحية وتربح 386.1 ألف ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة المصافي العربية السعودية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 386.1 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 828.3 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 345.9 ألف ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 653.7 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2020، مبلغ 271.498 ألف ريال من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مستثمر فيها) وأيضاً ارتفاع نصيب الشركة من أرباح الشركة الزميلة خلال الربع الثالث (أرباح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج).

وحققت الشركة مبيعات بلغت 864.1 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل خسائر من المبيعات بلغت 230.4 ألف ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 6.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.